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Виктор Надеин-Раевский
Sputnik / Александр Натрускин

Надеин-Раевский об истории узбекско-турецких отношений

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Об истории узбекско-турецких отношений рассказал аналитик Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Узбекистан с официальным визитом. Как ожидается, в рамках визита Эрдоган проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Эксперт, политолог Виктор Надеин-Раевский рассказал об исторических условиях предстоящих переговоров.

"Хотел бы отметить очень важный аспект узбекско-турецких отношений. В последние 20 лет Турция активно работала над "Тюркским проектом", как его можно назвать. Речь идет о создании объединения тюркских государств, желательно вокруг Турции, которое бы способствовало укреплению позиции Турции в регионе. Это развитие той идеи, которую у нас называли пантюркизмом, потому что в разных ипостасях, в разных формах эта идея развивалась, но из этой когорты на каком-то этапе выпал Узбекистан", — сказал Надеин-Раевский Sputnik Узбекистан.

В свое время бывший президент Узбекистана Ислам Каримов говорил, что хочет дождаться времени, когда они с турецким коллегой будут сидеть в одном парламенте, напомнил эксперт.

"Затем произошла попытка переворота. В Ташкенте прозвучали взрывы, и ответ Узбекистана был очень жесткий. Закрыли лицеи и турецкие торговые предприятия. Была надолго заморожена идея сближения", — сказал аналитик.

Но сейчас в новых условиях Эрдоган пытается восстановить ранее утерянные связи.

Теги:
Турция, Узбекистан



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