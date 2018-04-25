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Менеджер по экспортным продажам ПАО Автоваз Илья Симакин
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Симакин: АвтоВАЗ только начинает экспансию на узбекский рынок

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Межотраслевая выставка Expo-Russia в Узбекистане (10)
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Компания планирует масштабное расширение на рынке республики, число центров производителя увеличится вдвое.

Крупнейший российский автомобильный производитель АвтоВАЗ в 2018 году планирует масштабный выход на рынок Узбекистана. О планах компании и ценах на машины рассказал менеджер по экспортным продажам АвтоВАЗа Илья Симакин.

"Мы хотим заявить о себе и надеемся, что через год-два наши машины можно будет встретить на улицах Ташкента. К концу года вдвое увеличится число центров АвтоВАЗ. Сейчас их всего четыре: два в столице и два в других городах. Сейчас мы под местный рынок не подстраиваемся, но стараемся максимально точно выполнять заказы местного импортера — везем то, что они просят. Средняя цена на машины АвтоВАЗ в Узбекистане составит от 500 до 800 тысяч рублей", — заявил Симакин.

Выставка машин Автоваз
Sputnik
АвтоВАЗ намерен продать до конца года свыше 3 тысяч авто в Узбекистане
Производитель готов до конца года продать около 4 тысяч автомобилей. Ранее АвтоВАЗ сбывал порядка 100 машин в год, узбекский рынок считали достаточно закрытым для иностранных производителей, но в 2017-м произошел взрывной рост продаж. Он связан с послаблением ввозных акцизов.

Российский АвтоВАЗ входит в группу Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает автомобили под известными и популярными марками LADA, Renault, Nissan, Datsun. Всего марка представляет 22 модели, объединенные в семь семейств — Largus, Priora, Vesta, XRAY, Kalina и 4х4.

Тема:
Межотраслевая выставка Expo-Russia в Узбекистане (10)

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Теги:
автомобили, Продажа, Россия, Узбекистан, Автоваз, Узбекистан, Россия, Автомобильная промышленность



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