Алимухаммедов: в узбекскистанских рабочих заинтересованы 12 регионов России

Дюжина российских регионов за последние два года заявляла о заинтересованности в трудовых мигрантах из Узбекистана, рассказал начальник международного отдела министерства занятости и трудовых отношений РУ Батир Алимухаммедов.

Алимухамедов: в узбекскистанских рабочих заинтересованы 12 регионов России /

"Эта цифра в сумме составляет более 23 тысяч человек" Как подчеркнул Алимухаммедов, география и количества сфер занятости мигрантов из Узбекистана постоянно расширяется.

"Если раньше это были неквалифицированная работа в сфере услуг и строительстве, то сейчас на примере этих регионов можно говорить, что наши граждане могут работать в отраслях легкой промышленности, что очень близко нашей экономике".

Как считает чиновник, сейчас препятствием прежде всего для молодых узбекистанцев является слабое знание русского языка и в этом направлении необходимо вести дополнительную работу.