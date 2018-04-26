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Батир Алимухамедов
Международная ассоциация по правовому содействию трудовым мигрантам

Алимухаммедов: в узбекскистанских рабочих заинтересованы 12 регионов России

Радио
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Дюжина российских регионов за последние два года заявляла о заинтересованности в трудовых мигрантах из Узбекистана, рассказал начальник международного отдела министерства занятости и трудовых отношений РУ Батир Алимухаммедов.

"Эта цифра в сумме составляет более 23 тысяч человек" Как подчеркнул Алимухаммедов, география и количества сфер занятости мигрантов из Узбекистана постоянно расширяется.

"Если раньше это были неквалифицированная работа в сфере услуг и строительстве, то сейчас на примере этих регионов можно говорить, что наши граждане могут работать в отраслях легкой промышленности, что очень близко нашей экономике".

Как считает чиновник, сейчас препятствием прежде всего для молодых узбекистанцев является слабое знание русского языка и в этом направлении необходимо вести дополнительную работу.

Теги:
Мигранты, Узбекистан, Россия, Миграция



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