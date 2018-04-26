Заболотнов: в Узбекистане умеют и любят собирать автомобили

По словам представителя компании, УАЗ рассматривает Узбекистан как один из пяти наиболее перспективных для себя рынков.
Отвечая на вопрос о перспективах налаживания сборки на территории Узбекистана, он отметил, что в настоящий момент такие варианты просчитываются и все будет зависеть от экономических факторов.
"Мощности у нас есть, мы у себя налаживаем производство комплектов. Что касается компетенции узбекских автосборочных предприятий, то она грандиозная. Если все сложится, то эта работа будет крайне полезна и для нас, и для них", — уверен представитель УАЗа.
Кроме того, он добавил, что этот российский производитель пока может стать единственным иностранным автопоставщиком, который получит сертификацию на всю свою линейку по новому техрегламенту, принятому в республике в конце прошлого года.
Подробнее о планах и перспективах УАЗа в Узбекистане слушайте в аудиоверсии интервью.