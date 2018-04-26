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Начальника отдела продаж в странах СНГ ООО УАЗ Алексей Заболотнов
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Заболотнов: в Узбекистане умеют и любят собирать автомобили

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Межотраслевая выставка Expo-Russia в Узбекистане (12)
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Начальник отдела продаж в странах СНГ Ульяновского автомобильного завода Алексей Заболотнов рассказал корреспонденту Sputnik об уровне межгосударственного сотрудничества в этом направлении, а также об условиях, которые необходимы для налаживания сборки российских машин в республике.

По словам представителя компании, УАЗ рассматривает Узбекистан как один из пяти наиболее перспективных для себя рынков.

Выставка машин Автоваз
Sputnik
УАЗ может заняться сборкой своих автомобилей в Узбекистане
"Если в прошлом году мы продали сюда около 350-400 машин, то в этом планируем дойти до тысячи. Также в планах расширение дилерской сети. К двум имеющимся в Ташкенте центрам в перспективе прибавятся аналогичные филиалы в регионах, в частности, нам интересны Самарканд, Бухара и Нукус", — отметил Заболотнов.

Отвечая на вопрос о перспективах налаживания сборки на территории Узбекистана, он отметил, что в настоящий момент такие варианты просчитываются и все будет зависеть от экономических факторов.

"Мощности у нас есть, мы у себя налаживаем производство комплектов. Что касается компетенции узбекских автосборочных предприятий, то она грандиозная. Если все сложится, то эта работа будет крайне полезна и для нас, и для них", — уверен представитель УАЗа.

Кроме того, он добавил, что этот российский производитель пока может стать единственным иностранным автопоставщиком, который получит сертификацию на всю свою линейку по новому техрегламенту, принятому в республике в конце прошлого года.

Подробнее о планах и перспективах УАЗа в Узбекистане слушайте в аудиоверсии интервью.

Тема:
Межотраслевая выставка Expo-Russia в Узбекистане (12)

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Теги:
УАЗ, Узбекистан, Россия, Автомобильная промышленность



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