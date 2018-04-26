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Владимир Брутер
RIA Novosti. Александр Натрускин

Брутер: Макрон готов предать Меркель и Францию ради США

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, с чем связано теплое общение между президентами США и Франции.

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"Макрон сам по себе настолько несамостоятелен, неопытен и не обладает достаточной политической волей, что его автоматически тянет к более сильному полюсу власти, которым являются Соединенные Штаты. Он готов одновременно предавать Меркель, предавать Францию, интриговать против России, хотя бы потому, что он этим замещает отсутствие внутренней политики…, и пытаться найти свою легитимность в отношениях с наиболее сильной страной", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Франция, США



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