Брутер: Макрон готов предать Меркель и Францию ради США

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, с чем связано теплое общение между президентами США и Франции.
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В Казахстане в рамках программы "Цифровой Казахстан" планируется внедрить электронные визы для иностранных туристов. Сроки уже известны.
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Латвия заняла последнее место в индексе эффективности правительства: власти не уважают волю народа и ведут страну не туда, считают исследователи.
Компания, ретранслировавшая в Литве российский телеканал "РТР-Планета", обжалует наложенный Комиссией по телевидению и радиовещанию штраф.
Некоторым бюджетникам в Молдове запретят выходить на забастовку – в общей сложности такого права лишатся представители 18 отраслей.
Глава МИД Эстонии на встрече со своим британским коллегой обвинил Россию в подрыве европейской безопасности.
При пожаре на складе во Владикавказе, площадь которого составила две тысячи квадратных метров, пострадал один человек.
В Казахстане в рамках программы "Цифровой Казахстан" планируется внедрить электронные визы для иностранных туристов. Сроки уже известны.
Кыргызстан будет экспортировать в Китай лапки и головы куриц. Что еще собираются покупать в республике соседи из КНР?
Жительница Перми вышла замуж за гражданина Таджикистана за пять тысяч рублей, чтобы он смог получить российский паспорт.