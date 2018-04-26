Лукьянов: заявления по ТАПИ всегда политизированы

О строительстве газопровода ТАПИ при поддержки Узбекистана рассказал преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов

Президенты Узбекистана и Туркменистана в ходе двусторонних переговоров в Ташкенте договорились о сотрудничестве по ключевым вопросам, в том числе по строительству газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия. По словам узбекского лидера, инициатива главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова очень своевременна и несет огромные преимущества для всего региона.

Эксперт Григорий Лукьянов считает, что проект ТАПИ сложно реализовать по политическим причинам. Заявления всегда политизированы, отмечает он.

Подробности слушайте в нашем подкасте.