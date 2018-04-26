Жилин: уход офицеров на пике профессионализма превращает армию в колхоз

Военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин рассказал о том, зачем Узбекистан продлевает срок службы для офицерского состава.

В республике повышается возраст, с которого офицеры могут выходить на пенсию.

По мнению эксперта, такой подход можно только приветствовать.

"Это, безусловно, повысит боеспособность армии, так как позволит оптимизировать процесс передачи опыта старших офицеров новобранцам. Проблемой во многих постсоветских стран был слишком ранний уход со службы опытных офицеров, которые были на пике профессионализма. Они просто не успевали передать свои знания новым военнослужащим. Те сами начинали постигать все с нуля и получался один большой колхоз", — пояснил Жилин.

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Он уверен, что реформа в Узбекистане пойдет на пользу вооруженным силам и повысит преемственность кадров.

Согласно изменениям в законодательстве, младшие офицеры, то есть лейтенанты и старшие лейтенанты, капитаны и капитан-лейтенанты будут выполнять воинскую обязанность максимум до 45 лет, а майоры, подполковники, капитаны 3-го, 2-го и 1-го рангов смогут уйти на пенсию в 50 лет. Ранее предельный возраст для первых составлял 43 года, а для вторых — 45 лет.