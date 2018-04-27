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Политолог Александр Камкин
Sputnik

Камкин о том, почему Германия помогает Сирии

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О позиции Германии в отношении Сирии рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Германия намерена увеличить объем помощи Сирии. По словам главы МИД страны Хайко Мааса, Берлин не может бросить сирийцев в беде и поэтому выделит Дамаску дополнительно миллиард евро.

"Немцы понимают, что, независимо от того, кто находится у власти в Сирии, необходимо регулировать социальную и экономическую ситуацию в стране, которая сейчас находится в крайне плачевном состоянии", — сказал Александр Камкин радио Sputnik.

По его словам, у Германии есть и чисто экономический интерес к Сирии, что связано с запасами углеводородов, имеющихся на территории страны, а также с возможностью поставлять туда оборудование для сельского хозяйства и других нужд.

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Теги:
Башар Асад, Германия, Сирия



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