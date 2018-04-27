Камкин о том, почему Германия помогает Сирии

Камкин: Германия занимает разумную позицию по Сирии /

Германия намерена увеличить объем помощи Сирии. По словам главы МИД страны Хайко Мааса, Берлин не может бросить сирийцев в беде и поэтому выделит Дамаску дополнительно миллиард евро.

"Немцы понимают, что, независимо от того, кто находится у власти в Сирии, необходимо регулировать социальную и экономическую ситуацию в стране, которая сейчас находится в крайне плачевном состоянии", — сказал Александр Камкин радио Sputnik.

По его словам, у Германии есть и чисто экономический интерес к Сирии, что связано с запасами углеводородов, имеющихся на территории страны, а также с возможностью поставлять туда оборудование для сельского хозяйства и других нужд.

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