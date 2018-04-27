Митрахович: проект ТАПИ если не умер, то как минимум отложен в долгий ящик

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал Sputnik Узбекистан, почему построить газопровод ТАПИ будет не так просто.

По его словам, несмотря на обоюдные выгоды Узбекистана и Туркменистана, у этого энергетического проекта есть недостатки и с ним связано много рисков.

"Видимо, Узбекистан подразумевает прокладку газопровода по своей территории, возможно, даже там найдется место и для узбекского газа, который пойдет на экспорт в Пакистан и Индию — довольно перспективные с точки зрения потребления регионы. Но нестабильность в Афганистане и сложные индо-пакистанские отношения создают определенные сложности", — заметил Митрахович.

© Sputnik . Рамиз Бахтияров Зачем Узбекистану туркменский проект ТАПИ

В связи с этим, предполагает эксперт, проект ТАПИ если не умер, то как минимум отложен в долгий ящик.

В рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент 23-24 апреля Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов поддержать проект ТАПИ, который послужит укреплению стабильности как в самом Афганистане, так и во всем регионе.