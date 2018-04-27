Митрахович: проект ТАПИ если не умер, то как минимум отложен в долгий ящик

По его словам, несмотря на обоюдные выгоды Узбекистана и Туркменистана, у этого энергетического проекта есть недостатки и с ним связано много рисков.
"Видимо, Узбекистан подразумевает прокладку газопровода по своей территории, возможно, даже там найдется место и для узбекского газа, который пойдет на экспорт в Пакистан и Индию — довольно перспективные с точки зрения потребления регионы. Но нестабильность в Афганистане и сложные индо-пакистанские отношения создают определенные сложности", — заметил Митрахович.
В рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент 23-24 апреля Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов поддержать проект ТАПИ, который послужит укреплению стабильности как в самом Афганистане, так и во всем регионе.