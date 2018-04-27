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Представитель Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос в Центральной Азии Анатолий Красников
Sputnik

Красников: Узбекистану не хватает единой организации в сфере космоса

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Тема:
Узбекско-российские отношения (31)
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Представитель Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в Центральной Азии Анатолий Красников рассказал Sputnik Узбекистан, какие общие наработки в этой сфере есть между странами, и какие сложности еще остаются.

В частности, представитель "Роскосмоса" подчеркнул, что между Россией и Узбекистаном в настоящее время нет актуальной договорной базы в этой сфере, что также накладывает определенные ограничения и сложности.

"В 2008 году между нашими странами была подписана программа сотрудничества, но она канула в лету, не успев начаться. Сейчас нам предстоит проработать этот вопрос с узбекскими коллегами, без него сложно планировать какие-то проекты и решать общие вопросы. Еще одна сложность — отсутствие в республике единой структуры по вопросам космоса. Формирование "Узбеккосмоса" еще не завершилось и сейчас эта сфера распределена по нескольким ведомствам, что мешает нам двигаться вперед", — пояснил Красников.

Выход в открытый космос у МКС
© Foto: NASA
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Он добавил, что российская сторона готова предложить Узбекистану сотрудничество в сфере спутникового строения, связи и обучения кадров. Кроме того, идут переговоры по общим проекта, например, по завершению строительства радиоастрономической обсерватории "Суффа" и телескопа  РТ-70.

Делегация "Роскосмоса" проводила презентацию и встречу в Ташкенте в рамках первой межотраслевой выставки Expo Russia 2018, которая проходила в узбекской столице с 25 по 27 апреля.

Тема:
Узбекско-российские отношения (31)

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Теги:
Роскосмос, Шавкат Мирзиёев, Россия, Узбекистан, Исследования космоса



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