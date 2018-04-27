22:21 27 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Политолог Алексей Дзермант в программе Горизонт событий
© Sputnik /

Дзермант: Южная Корея и КНДР помогут друг другу обрести суверенность от США

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

По итогам первой за 11 лет встречи лидеров Северной Кореи и Южной не только возникнут новые "общекорейские" реалии, но и возможно появление нового геополитического субъекта в Юго-Восточной Азии, равного по мощи Япониии, считает политический эксперт Алексей Дзермант.

Президент Республики Южная Корея Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели историческую встречу на южнокорейской территории. Особо следует отметить, что это первое с 1953 года посещение главой Северной Кореи своей южной страны-соседки, где, по разным данным, достигнут ряд договоренностей по жизненно важным вопросам двусторонних отношений.

Чем вызвано такое неожиданно-стремительное движение стран-антиподов навстречу друг другу? Существует версия, что все последние годы работала некая договоренность, которая позволяла обеим странам зарабатывать на противостоянии, когда Южная Корея получала дотации от США, которые оплачивали противодействие "северокорейской агрессии". Теперь, когда Дональд Трамп не заинтересован в субсидировании внешних проектов, пришло время примирения и нового формата взаимоотношений двух Корей. Ситуацию прокомментировал политический эксперт Алексей Дзермант.

"Всем известно, что США накачивали Южную Корею ресурсами и технологиями для того, чтобы противопоставить этот южнокорейский проект под протекторатом США Корее Северной, коммунистической. Сейчас, когда ситуация изменилась, лидеры двух Корей пытаются найти точки соприкосновения, и наличие у Северной Кореи ядерного оружия может позволить создать новый геополитический субъект, равный по мощи Японии", — полагает эксперт.

Беседу с Алексеем Дзермантом слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Теги:
отношения, Алексей Дзермант, США, Южная Корея, КНДР



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подготовка к старту третьего сезона Гран-при Азербайджана Формула 1
    Авария на трассе

    В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2: болид команды BWT не вписался в поворот и загорелся.

  • Польские злотые, архивное фото
    Дотянуть до получки

    В МВД Беларуси рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются граждане республики при трудоустройстве в Польше.

  • Ветераны на праздновании Дня Победы ВОВ в Сухуме. Архивное фото.
    Московские подарки

    В этом году подарки и материальные пособия от "Дома Москвы" в Абхазии, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, получат и ветераны труда.

  • Пресс-конференция Никола Пашиняна (27 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Без "охоты на ведьм"

    Каждый имеет право на собственное мнение, заявил лидер протестов в Армении Никол Пашинян на вопрос о разразившейся в Facebook информационной войне.

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выставка машин АвтоВАЗа
Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев
Шавкат Мирзиёев: вақт ўтган сари Шомаҳмудовлар оиласи кўрсатган қаҳрамонликнинг аҳамияти ва қадри тобора ошиб бормоқда.
Мирзиёев: героизм поступка семьи Шомахмудовых все возрастает
Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054