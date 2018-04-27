Дзермант: Южная Корея и КНДР помогут друг другу обрести суверенность от США

По итогам первой за 11 лет встречи лидеров Северной Кореи и Южной не только возникнут новые "общекорейские" реалии, но и возможно появление нового геополитического субъекта в Юго-Восточной Азии, равного по мощи Япониии, считает политический эксперт Алексей Дзермант.

Президент Республики Южная Корея Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели историческую встречу на южнокорейской территории. Особо следует отметить, что это первое с 1953 года посещение главой Северной Кореи своей южной страны-соседки, где, по разным данным, достигнут ряд договоренностей по жизненно важным вопросам двусторонних отношений.

Дзермант об эпохальной значимости встречи глав КНДР и Южной Кореи /

Чем вызвано такое неожиданно-стремительное движение стран-антиподов навстречу друг другу? Существует версия, что все последние годы работала некая договоренность, которая позволяла обеим странам зарабатывать на противостоянии, когда Южная Корея получала дотации от США, которые оплачивали противодействие "северокорейской агрессии". Теперь, когда Дональд Трамп не заинтересован в субсидировании внешних проектов, пришло время примирения и нового формата взаимоотношений двух Корей. Ситуацию прокомментировал политический эксперт Алексей Дзермант.

"Всем известно, что США накачивали Южную Корею ресурсами и технологиями для того, чтобы противопоставить этот южнокорейский проект под протекторатом США Корее Северной, коммунистической. Сейчас, когда ситуация изменилась, лидеры двух Корей пытаются найти точки соприкосновения, и наличие у Северной Кореи ядерного оружия может позволить создать новый геополитический субъект, равный по мощи Японии", — полагает эксперт.

Беседу с Алексеем Дзермантом слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.