Захарова: народ Армении должен проявить мудрость в урегулировании ситуации

В руках народа Армении возможность решить ситуацию мирно, без кровопролития, либо превратить это в какой-то затяжной страшный процесс с неизвестным результатом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире Sputnik Кыргызстан Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Армении.

"Армяне — народ с древнейшей историей, культурой, государственностью, которой много лет. И народ Армении сам должен преодолеть этот политический и общественный кризис. Такие ситуации регулярно происходят в различных странах", — отметила она.

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Напомним, с середины апреля в Армении продолжаются протесты против действующего правительства. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции", а 23 апреля вновь избранный премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. Выборы главы кабмина назначили на 1 мая.

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