14:46 28 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Мария Захарова
Sputnik / Рамиль Ситдиков

Захарова: народ Армении должен проявить мудрость в урегулировании ситуации

Радио
Получить короткую ссылку
3001

В руках народа Армении возможность решить ситуацию мирно, без кровопролития, либо превратить это в какой-то затяжной страшный процесс с неизвестным результатом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире Sputnik Кыргызстан Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Армении.

"Армяне — народ с древнейшей историей, культурой, государственностью, которой много лет. И народ Армении сам должен преодолеть этот политический и общественный кризис. Такие ситуации регулярно происходят в различных странах", — отметила она.

Шествие протестующих на улице Амиряна (25 апреля 2018). Ереван
© Sputnik / Asatur Yesayants
Врио премьера Армении Карапетян отказался от диалога с оппозицией
Напомним, с середины апреля в Армении продолжаются протесты против действующего правительства. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции", а 23 апреля вновь избранный премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. Выборы главы кабмина назначили на 1 мая.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

По теме

Жители Армении устроили народные гулянья после отставки премьер-министра
Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подготовка к старту третьего сезона Гран-при Азербайджана Формула 1
    Авария на трассе

    В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2: болид команды BWT не вписался в поворот и загорелся.

  • Польские злотые, архивное фото
    Дотянуть до получки

    В МВД Беларуси рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются граждане республики при трудоустройстве в Польше.

  • Ветераны на праздновании Дня Победы ВОВ в Сухуме. Архивное фото.
    Московские подарки

    В этом году подарки и материальные пособия от "Дома Москвы" в Абхазии, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, получат и ветераны труда.

  • Пресс-конференция Никола Пашиняна (27 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Без "охоты на ведьм"

    Каждый имеет право на собственное мнение, заявил лидер протестов в Армении Никол Пашинян на вопрос о разразившейся в Facebook информационной войне.

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
Историческая встреча: лидеры двух Корей подписали декларацию о мире
Енот Яша - звезда ветклиники в Ростове-на-Дону
Как енот Яша успокаивает собак перед визитом к ветеринару
Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054