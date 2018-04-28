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Елена Цунаева, архивное фото
© Sputnik / Александр Натрускин

Цунаева: в Узбекистане испытывают проблемы с военной литературой

Радио
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О потребностях Центральной Азии в книгах о ВОВ рассказала член центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" журналисты Sputnik провели международный видеомост с координаторами общественного движения "Бессмертный полк" из разных стран СНГ.

В мероприятии участвовала ответственный секретарь Поискового движения России Елена Моисеевна Цунаева. Она рассказала Sputnik Таджикистан о работе движения с представителями стран Центральной Азии.

"В Узбекистане есть две замечательные женщины, которые ведут интернет-проект "Книга памяти Узбекистана". Они в наших экспедициях стали принимать участие, были сейчас на форуме в Брянске", — сказала Елена Цунаева.

По ее словам, в Узбекистане и Кыргызстане испытывают проблемы с военной литературой, в которой бы упоминались солдаты из Центральной Азии.

"Они обратились к нам с просьбой о помощи в сборе литературы им для работы. Именно для увековечивания памяти. Им нужны военные мемуары, статьи, где бы упоминались уроженцы Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана", — пояснила Елена Цунаева.

Она посетовала на то, что у Поискового движения России мало подобных контактов с Таджикистаном.

Теги:
ВОВ, память, Елена Цунаева, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия



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