Цунаева: в Узбекистане испытывают проблемы с военной литературой

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" журналисты Sputnik провели международный видеомост с координаторами общественного движения "Бессмертный полк" из разных стран СНГ.Sputnik Таджикистан о работе движения с представителями стран Центральной Азии.
"В Узбекистане есть две замечательные женщины, которые ведут интернет-проект "Книга памяти Узбекистана". Они в наших экспедициях стали принимать участие, были сейчас на форуме в Брянске", — сказала Елена Цунаева.
По ее словам, в Узбекистане и Кыргызстане испытывают проблемы с военной литературой, в которой бы упоминались солдаты из Центральной Азии.
"Они обратились к нам с просьбой о помощи в сборе литературы им для работы. Именно для увековечивания памяти. Им нужны военные мемуары, статьи, где бы упоминались уроженцы Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана", — пояснила Елена Цунаева.
Она посетовала на то, что у Поискового движения России мало подобных контактов с Таджикистаном.