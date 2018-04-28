Ивашов: объединение Корей может угрожать только японцам

Ивашов: вариант объединения Кореи: одно государство – две системы /

В пятницу на границе Южной Кореи и КНДР лидеры двух государств подписали декларацию, согласно которой на Корейском полуострове прекращаются любые боевые действия и начинается процесс установления мира. Ситуацию прокомментировал президент Академии геополитических проблем России, доктор исторических наук Леонид Ивашов.

"Объединение Корейского полуострова нельзя сравнивать с, например, немецким воссоединением. Там ФРГ поглотила мелкую и несколько более слабую ГДР. В Корее все пойдет по систему "одно государство — две системы". Так происходит в Гонконге. Но пугаться этого никому не надо. Единственная страна, которой события на Корейском полуострове могут чем-то угрожать — это Япония, так как в Южной Корее еще сохраняется историческая память о бесчинствах Второй Мировой войны", — заявил Ивашов в интервью Sputnik.Беларусь.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.