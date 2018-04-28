Припачкин: криптовалюту подделать или похитить невозможно

Все происходящее с криптовалютами отражает реальный уровень доверия к ним, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

Венесуэла в конце февраля нынешнего года выпустила криптовалюту петро. Объем предварительных продаж национальной криптовалюты достиг 735 миллионов долларов, а Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, главное достоинство которой — обеспечение ее запасами нефти.

Также Венесуэла собирается выпустить в оборот еще одну криптовалюту — золотой петро (Petro Oro — Ред.), обеспеченную драгоценным металлом.Криптовалюта не может быть никем изменена, похищена или подделана, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Как сообщил Припачкин в интервью радио Sputnik, все происходящее с криптовалютами отражает реальный уровень доверия к ним. Он добавил, что особенностью получения криптовалюты является то, что она работает одновременно на огромном количестве технологических узлов и с этим связана невозможность ее изменения. Поэтому когда код или запись произведены, их невозможно изменить, подчеркнул эксперт.

"Криптовалюты начали завоевывать свой сектор рынка и использоваться в обменных операциях, в том числе как средство оплаты. Что бы ни говорили регулирующие органы, жизнь развивается быстрее, чем законодательство. Этот и следующий год будут годами возможностей, когда криптоиндустрия целиком завоюет свои позиции в мире, как одно из условий новой экономики", — отметил Припачкин.