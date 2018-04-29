Ермаков: НАТО хочет избежать столкновения, но ведет диалог с позиции силы

О целях и стратегии НАТО на своих восточных границах рассказал политолог Сергей Ермаков

Завершившиеся в пятницу в Брюсселе переговоры глав МИД стран НАТО оставили впечатление в целом технической встречи, не привнесшей, во всяком случае, в публичное пространство принципиально новых оценок или решений: ситуацию "спас" пребывавший в хорошем расположении духа и улыбавшийся журналистам и коллегам новый госсекретарь США Майк Помпео, который и стал, вероятно, главным событием этого смотра евроатлантической солидарности.

Ермаков: НАТО продолжает вести диалог с позиции силы /

"НАТО как бы сохраняет формат сотрудничества с Россией, а параллельно с этим развивает стратегию сдерживания. Старая классическая формула НАТО — диалог с позиции силы", — сказал Сергей Ермаков радио Sputnik.

Аналитики из блока озабочены перспективой непреднамеренного столкновения на своих восточных границах, добавил эксперт.

России надо исходить из собственных интересов и выстраивать диалог на основе новой архитектуры европейской безопасности, отметил Сергей Ермаков.

По его мнению, новая система безопасности должна отвечать интересам всех европейцев, не проводя разделительных линий на континенте.

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