Астролог Цагарели: Всем знакам стоит проявить осторожность 6 мая

Этот день отличается от всех остальных в начале мая неудачным расположением звезд, могут возникнуть неприятности.

/ В эфире Sputnik.Грузия астролог Михаил Цагарели рассказал о гороскопе для разных знаков на предстоящую неделю.





"Всем знакам Зодиака советую проявить осторожность 6 мая, это день неудачного расположения звезд. Не исключены финансовые потери, проблемы со здоровьем. Постарайтесь все проблемы решить до этого дня, до 6 мая удача будет сопутствовать и в любви, и в работе", — сказал Михаил Цагарели.







По его словам, фаворит грядущей недели — Телец, Ракам будет сопутствовать удача, у Весов наступит период гармонии, а Близнецам следует быть внимательнее к себе — у них наступает кризис из-за окончания годового цикла.



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