Владова: "лайк" в соцсети – это зашифрованный цифровой комплимент

В эфире Sputnik Молдова психолог объяснила, почему люди выставляют на всеобщее обозрение свои фото в соцсетях и зачем "подглядывают" за другими.

"У каждого своя причина, почему он "подглядывает" за другими в соцсетях. Людей с низкой самооценкой, недовольных своей жизнью или внешностью, раздражают успехи других. Поэтому фотографии красивых, успешных, независимых людей вызывают у них только негатив. А есть другой тип людей, которых мотивируют чужие успехи, которые благодаря этому вдохновляются", — отметила эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.