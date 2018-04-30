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Технический руководитель медиаэкспедиции Победа - одна на всех Игорь Илык
Фото: Михаил Довлатов

Илык: ветераны крепко жали руку, и у них горели глаза – это дорогого стоит

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (86)
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Технический руководитель медиаэкспедиции "Победа - одна на всех" Игорь Илык рассказал о патриотическом автопробеге и поделился впечатлениями о гостеприимном Узбекистане.

Он рассказал, что впервые акция прошла в 2012 году по Уральскому федеральному округу. Тогда же, встречаясь с ветеранами войны, участники поняли, что именно такой формат позволяет объединить сразу несколько поколений.

Автопробег с участием автмобилей Победа прибыл в Ташкент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Одна на всех: в Узбекистане "победный" автопробег встретили тысячи жителей
"Когда ветеран крепко сжимает тебе руку, и у него горят глаза, ты понимаешь, что делаешь все правильно и подобные акции нужны", отметил Игорь Илык.

Он добавил, что в настоящее время экспедиция находится на экваторе своего маршрута — после Самарканда раритетные "Победы" проедут транзитом через Ташкент в Казахстан, а затем вернутся в Россию, чтобы на родине встретить вместе с ветеранами 9 мая."Утром у машин остановился

"Матиз". Ребята поздоровались и предложили нас накормить. Мы из-за плотного графика отказались, но они настояли, чтобы мы обязательно заехали, даже визитку оставили. А потом подъехал микроавтобус, и парень нам просто так подарил десять лепешек.

Если сравнивать отношение в европейских странах и в наших братских республиках, то уровень гостеприимства просто зашкаливает", — заключил он.Автопробег, стартовавший 17 апреля, охватывает 40 городов в России, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Участники акции на четырех автомобилях ГАЗ М20 "Победа" посвятили свою акцию героям тыла, которые своим трудом снабжали фронт всем необходимым и ковали общую победу.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (86)
Теги:
Россия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Ветераны



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