Букштейн: "война" с Telegram привела к конфузу

"Роскомнадзор" использовал те средства, которые у него есть, однако их явно не достаточно, заявил в эфире Радио Sputnik Леонтий Букштейн.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Telegram перестал работать в Европе и России

"Средства неэффективны. Пространство Интернета объемно, и заблокировать Telegram такими способами, которые использует "Роскомнадзор", не получится. Специалистам ясно, что эта "война" была не до конца подготовлена, поэтом привела к конфузу", — отметил эксперт.

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