Василий Уткин рассказал об особенностях работы спортивного комментатора

Известный российский спортивный комментатор и телеведущий Василий Уткин рассказал Sputnik о фирменных приемах в своей работе и особенностях спортивных комментариев в разных странах мира

У любого языка есть свое своеобразие, поэтому и у спортивных комментариев в разных странах мира есть свой фирменный стиль и особенности, рассказал Уткин в интервью на радио Sputnik.

"Говоря о спортивном аспекте, у русского языка есть две важные особенности в сравнении, к примеру, с английским или испанским. Во-первых, терминология приходит в русский язык извне. Во-вторых, имена и фамилии должны быть не просто прочитаны, но и записаны в соответствии с русским языком и русскими буквами", — сказал Уткин.

Он отметил, что оценивать работу спортивных комментаторов может очень широкий круг зрителей и слушателей, а в чем заключаются ее особенности, задачи комментария и инструменты, понимают далеко не все.