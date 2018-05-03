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Вячеслав Холодков
© Foto: РИСИ

Холодков о том, почему Турция вывезла свой золотой запас из США

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Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв.

Это следует из годового отчета банка, опубликованного на официальном сайте организации. На конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

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© Sputnik /
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"Дело в том, что экономика США развивается крайне неровно и в ней наметились очень опасные тенденции. Быстрыми темпами растет государственный долг: он составляет уже 110% ВВП, или 21 триллион долларов. Резко растет дефицит госбюджета, считается, что к 2020 году он составит триллион долларов ежегодно. Причем налоговая реформа, одобренная Конгрессом, в ближайшие годы только увеличит этот дефицит. Другие финансовые показатели также говорят о том, что США вступили в опасный период. Кроме того, на решение ЦБ Турции оказала влияние и личность Трампа, предпринимающего очень резкие и недостаточно продуманные шаги в экономике", — считает эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, США



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