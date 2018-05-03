Холодков о том, почему Турция вывезла свой золотой запас из США

Это следует из годового отчета банка, опубликованного на официальном сайте организации. На конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

"Дело в том, что экономика США развивается крайне неровно и в ней наметились очень опасные тенденции. Быстрыми темпами растет государственный долг: он составляет уже 110% ВВП, или 21 триллион долларов. Резко растет дефицит госбюджета, считается, что к 2020 году он составит триллион долларов ежегодно. Причем налоговая реформа, одобренная Конгрессом, в ближайшие годы только увеличит этот дефицит. Другие финансовые показатели также говорят о том, что США вступили в опасный период. Кроме того, на решение ЦБ Турции оказала влияние и личность Трампа, предпринимающего очень резкие и недостаточно продуманные шаги в экономике", — считает эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

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