Нарбаева: поборемся за места для женщин в парламенте Узбекистана

Не соответствует реальному положению дел и количество женщин в законодательной власти страны, считает Нарбаева.
"Нас не устраивает, что в законодательной палате, верхней палате, нижней палате представленность наших женщин совершенно не отвечает тем требованиям, которые ставятся перед ними, и не отвечает активности наших женщин", — говорит председатель комитета.
На ближайших выборах Комитет женщин намерен обеспечить достойное представительство женщин в парламенте.
"Мы обеспечим, чтобы женщины были достойно представлены на всех уровнях", — утверждает эксперт.
Как объяснила Нарбаева, сейчас в партнерстве с рядом организаций разработаны специальные программы для достижения этих целей.