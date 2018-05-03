Нарбаева: поборемся за места для женщин в парламенте Узбекистана

Продвижение прав женщин в Узбекистане изменится в ближайшее время, а Комитет женщин поборется за места в законодательном собрании Узбекистана, рассказала председатель комитета Танзила Нарбаева.

Нарбаева: будем добиваться увеличения представительства женщин в парламенте Узбекистана /

"Институциональный механизм продвижения прав женщин в Узбекистане тоже обретет новые направления", — отмечает она.

Не соответствует реальному положению дел и количество женщин в законодательной власти страны, считает Нарбаева.

"Нас не устраивает, что в законодательной палате, верхней палате, нижней палате представленность наших женщин совершенно не отвечает тем требованиям, которые ставятся перед ними, и не отвечает активности наших женщин", — говорит председатель комитета.

На ближайших выборах Комитет женщин намерен обеспечить достойное представительство женщин в парламенте.

"Мы обеспечим, чтобы женщины были достойно представлены на всех уровнях", — утверждает эксперт.

Как объяснила Нарбаева, сейчас в партнерстве с рядом организаций разработаны специальные программы для достижения этих целей.