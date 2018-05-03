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Адхам Икрамов – председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана
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Икрамов: Узбекистан не акцентирует внимание на продаже хлопка

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Узбекистан снизил продажи хлопка-сырца в десятки раз, рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов.

"Если ранее мы имели с хлопка один миллиард двести миллионов в хорошие годы, это плюс-минус, то сейчас же за три месяца мы реализовали хлопка-сырца на 35 миллионов", — утверждает эксперт.

Снижение продаж сырья в десятки раз позволило развернуться местной промышленности, подчеркнул Икрамов.

"Более тысячи предприятий текстильной отрасли только в 2017 году произвели продукцию более чем на 3,7 миллиарда долларов США", — говорит он.

При этом, отметил глава ТПП, на экспорт со стороны этих предприятий ушло товаров на 1 миллиард 570 миллионов.

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Теги:
хлопок, Торгово-промышленная палата Узбекистана, Узбекистан



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