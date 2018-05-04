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Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кудбиев: в Узбекистане будут формировать госзаказ на трудовые места

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Несоответствие создаваемых рабочих мест с уровнем безработицы приводит к перекосам в экономике и на рынке труда, рассказал министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев.

"Министерством предусматривается формирование на основе тщательного анализа фактического состояния рынка труда государственного заказа на создание рабочих мест и квот на трудоустройство социально уязвимых слоев населения", — объяснил Кудбиев.

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© Пресс-служба Президента узбекистана
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Помимо этого, рассказал министр, планируется и широкое внедрение информационных технологий, в том числе создание и обновление единой национальной системы труда.

"В настоящее время разрабатываются меры по созданию единого программного комплекса, интегрированного с базами всех государственных структур", — утверждает он.

Через новую программу можно будет заключать договоры и контракты в электронном виде между работником и работодателем. Помимо этого, программа будет собирать информацию о стаже работника и вести электронную трудовую книжку.

"В этой сфере очень рассчитываем на помощь коллег из Международной организации труда, Российской Федерации и особенно Республики Азербайджан", — говорит министр.

Еще одним направлением работы министерства определена легализация неформальной занятости, на эту область кратно увеличено финансирование на рынке труда, поделился Кудбиев.

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Теги:
рабочие места, Министерство занятости и трудовых отношений



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