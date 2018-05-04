Гаспарян о том, почему Мирзиёев возвращает советские названия в Ташкенте

О том, зачем Шавкат Мирзиёев восстанавливает советские названия в Ташкенте, рассказал политолог Армен Гаспарян.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решил восстановить "Дружбу народов". Эксперт и политолог Армен Гаспарян прокомментировал возвращение исторического названия станции метро и площади.

"Это, конечно, не ностальгия. Это, скорее, начало осмысления, чем вообще был этот знаменитый "красный проект". Понятно, что в начале 90-х годов после распада СССР во всех странах начали выстраивать собственную национальную идентичность… Поэтому старались избавиться от топонимики времен Советского Союза", — сказал Армен Гаспарян Sputnik Узбекистан.

Эксперт уверен, что возвращение прежних названий — это абсолютно нормальный шаг новой власти в Узбекистане, тем более что в Ташкенте помнят, как был восстановлен город после страшного землетрясения в 60-х годах.

Тогда городу помогал весь СССР, отметил Армен Гаспарян. И, конечно же, в памяти останется вклад, который узбекский народ внес в дело победы в Великой Отечественной войне, особенно — помощь эвакуированным гражданам из других республик, отметил эксперт.

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