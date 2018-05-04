Грозин: не стоит ждать турецкого прорыва в Узбекистане

В визите президента Турции в Узбекистан не стоит искать глубокой геополитики, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель отдела стран Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Договор с Эрдоганом — одна из ступеней для выхода на европейские рынки для узбекской экономики. Тут не надо искать какую-то глубокую геополитику, глубокий османизм и пантюркизм".

Как объяснил эксперт, сейчас Анкара и Ташкент налаживают отношения — в предыдущие годы взаимоотношения стран находились не в лучшей форме.

"Узбекистан — это демографический лидер региона, это одно из крупнейших государств тюркского мира, и для Анкары это один из приоритетов".

При этом, как считает Грозин, Центральная Азия является одним из интересных регионов для Турции, но это не основное направление турецкой внешней политики.

"Сами по себе пакетные договоренности носят рамочный характер. Да и суммы этих контрактов, которые оглашены, меня не особо впечатлили". Не стоит ожидать и опасаться некого "турецкого прорыва", страны сейчас выходят из тупика последнего десятилетия, заключил Грозин.