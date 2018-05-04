Николайчук: Мирзиёев последователен во внешней политике

Визит президента Турции в Узбекистан — очередной шаг Шавката Мирзиёева по укреплению как имиджа страны, так и своего образа на международной арене, рассказал Sputnik Узбекистан начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук.

"Шавкат Мирзиёев серьезно занялся внешней политикой и своей личностью как президента на международном политическом пространстве", — отметил Николайчук.

При этом эксперт отметил, что проблема Узбекистана кроется в развитии многовекторности.

"Мирзиёев демонстрирует, что он справляется с ролью лидера, который хочет сделать что-то такое, чтобы в регионе, по периметру Узбекистана и за периметром Узбекистана… были стабильность и процветание", — заключил он.

Визит Эрдогана, сказал Николайчук, выгоден и Турции, и Узбекистану, и при этом приезд Эрдогана был совершенно очищен от внешнеполитической турецкой доктрины "Великого Турана".