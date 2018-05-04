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Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров
© Foto : из архива автора

Шатров: Мэй утомила британцев разговорами о вине России в "деле Скрипаля"

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Британский премьер хочет спрятать внутренние проблемы страны за внешнеполитическим скандалом, считает политолог Игорь Шатров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу утром рассказала о трех случаях лжи правительства Терезы Мэй в отношении участия России в деле Скрипалей, а заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал политику Британии.

"Понятно, что кампания по демонизации России, в том числе в "деле Скрипалей", и вся антироссийская риторика стала частью предвыборной кампании Терезы Мэй,которая на этом промежуточном этапе хотела свои позиции укрепить вслед за
огромными поражениями. Это попытка скрыть внутренние проблемы. И я думаю, что бесконечные разговоры о России только утомляют простого избирателя в Британии", — заявил Игорь Шатров.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik.

Теги:
Расследование, Великобритания, МИД РФ, Россия, Дипломатия



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