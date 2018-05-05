Нарбаева: Узбекистан достиг огромных успехов в сфере труда

Нарбаева: Узбекистан достиг огромных успехов в сфере труда /

"Международная организация труда, международная конфедерация профсоюзов и организация работодателей, начиная с первых дней независимости нашей страны, внедрялись в нашу политику и оказывали очень большую поддержку нам в обеспечении всех прав наших граждан", — отметила она.

Как рассказала Нарбаева, роль трехсторонних партнеров очень высока в реализации задач, поставленных в социально-трудовой сфере.

"Многие думают, что вопросы труда должно рассматривать только министерство труда, или вопросами предпринимательства должны заниматься только работодатели. Это совершенно ошибочное мнение", — уверена она.

Полноценная работа возможна только в трехстороннем формате, подчеркнула председатель Комитета женщин – взаимодействие гражданского общества, государства и международных организаций. Сейчас, как отмечают в международной организации труда, Узбекистан достиг огромных успехов в реализации наиболее чувствительных конвенций в сфере труда, поделилась Нарбаева.

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