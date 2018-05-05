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Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кудбиев о мерах поддержки трудовых мигрантов из Узбекистана

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Министерство занятости и трудовых отношений планирует ряд мер для улучшения ситуации с трудовой миграцией граждан Узбекистана, рассказал глава ведомства Шерзод Кудбиев.

Первым шагом министр назвал увеличение числе граждан, направляемых за рубеж в рамках организованного набора.

Салон автобуса
CC0 / pixabay
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Помимо этого, планируется внедрить многоступенчатую систему подготовки обучения, оценки, отбора и мониторинга за трудоустройством по целевым сферами трудоустройства и работодателями.

"Рассчитываем в ближайшем будущем на усиление присутствия представителей министерства труда Республики Узбекистан, агентства по вопросам внешней трудовой миграции на основных направлениях и странах пребывания наших мигрантов", — отметил он.

Самым же главным направлением Кудбиев назвал кардинальное расширение объемов и адресности мер по защите трудовых и человеческих прав выехавших на заработки мигрантов.

"Четвертое направление – внедрение государственно-частного партнерства… Хотел бы попросить уважаемых наших депутатов поддержать закон о рекрутинговой деятельности",  заявил Кудбиев.

Требуется кардинальный пересмотр и системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, считает министр.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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