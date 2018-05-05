Кудбиев о мерах поддержки трудовых мигрантов из Узбекистана

"Рассчитываем в ближайшем будущем на усиление присутствия представителей министерства труда Республики Узбекистан, агентства по вопросам внешней трудовой миграции на основных направлениях и странах пребывания наших мигрантов", — отметил он.
Самым же главным направлением Кудбиев назвал кардинальное расширение объемов и адресности мер по защите трудовых и человеческих прав выехавших на заработки мигрантов.
"Четвертое направление – внедрение государственно-частного партнерства… Хотел бы попросить уважаемых наших депутатов поддержать закон о рекрутинговой деятельности", заявил Кудбиев.
Требуется кардинальный пересмотр и системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, считает министр.
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