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Владимир Киреев
© Sputnik / Вячеслав Шарапов

Киреев: организованность оппозиции в Армении порождает массу вопросов

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Выступления оппозиционеров на публичной сцене в Армении отточены и филигранны, и возникает вопрос, откуда такое мастерство, задается вопросом российский политолог Владимир Киреев.

В эфире Sputnik Грузия Владимир Киреев прокомментировал происходящие политические процессы в Армении.
По словам эксперта, популярность Никола Пашиняна в Армении сейчас огромная.

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"По некоторым соцопросам (я не знаю, можно ли им доверять, но это близко к правде) сейчас поддержка Пашиняна около 82%. При этом совершенно неочевидно, в том числе и для тех людей, которые сейчас за него выступают на митингах, какова будет его дальнейшая программа, что у него за содержание", — заявил Киреев.

Напомним, с середины апреля в Армении продолжаются протесты против действующего правительства. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции", а 23 апреля вновь избранный премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

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Теги:
Армения, Политика



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