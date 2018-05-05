Киреев: организованность оппозиции в Армении порождает массу вопросов

"По некоторым соцопросам (я не знаю, можно ли им доверять, но это близко к правде) сейчас поддержка Пашиняна около 82%. При этом совершенно неочевидно, в том числе и для тех людей, которые сейчас за него выступают на митингах, какова будет его дальнейшая программа, что у него за содержание", — заявил Киреев.
Напомним, с середины апреля в Армении продолжаются протесты против действующего правительства. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции", а 23 апреля вновь избранный премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку.