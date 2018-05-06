Нарбаева о поддержке женщин в Узбекистане

Вопросы женщин и вопросы обеспечения благополучия семьи находятся в приоритете для профсоюзных организаций и международной организации труда, рассказала председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

"Мы недавно получили повестку дня международной конференции труда… Она включает также вопросы ликвидации насилия в отношении женщин в трудовой сфере", отметила она.

В концепции развитии Узбекистана также уделяется много внимания правам женщин, подчеркнула Нарбаева.

"Широкое привлечение женщин к предпринимательской деятельности, усилении роли женщин в управлении государством и, конечно же, укрепление основ нашей семьи", — перечислила председатель комитета.

Созданы все ресурсы для повышения политической активности женщин Узбекистана.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.