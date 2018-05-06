Икрамов: очень многое предстоит сделать по налоговому администрированию

"Нам еще предстоит очень много сделать по налоговому администрированию", отметил он.

Как подчеркнул глава ТПП, уже в ближайшее время налоговая реформа даст свои плоды. Важным направлением также является и упрощение предпринимательской деятельности.

"Doing Business – мы 11 место занимаем в регистрации бизнеса… За последние три года Узбекистан улучшил свои позиции практически вдвое, поднявшись с 141 на 74 место", объяснил он.

Как считает чиновник, до 2025 года страна может подняться в несколько раз в рейтинге Doing Business. Уже сейчас, напомнил Икрамов, Узбекистан включен в список топ-10 стран экономических реформаторов.

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