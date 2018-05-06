Астролог Рязанцев: азартность и кураж приведут к авариям и потере денег

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев рассказал, когда мудрый и взвешенный подход к решению проблем позволит избежать конфликтов, отказаться от авантюрных поступков, сохранив дружеские и деловые отношения.
"На неделе с 7 по 13 мая Луна продолжит убывать. Категоричность приведет к конфликтам и необдуманным покупкам. Эксцентричные поступки способны разрушить деловые и личные отношения. При этом вдохновение подвигнет на развитие творческих проектов и романтичные поступки ради любимого человека", — отметил астролог.
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