Астролог Рязанцев: азартность и кураж приведут к авариям и потере денег

Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев дал прогноз на предстоящую неделю для всех знаков зодиака.

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев рассказал, когда мудрый и взвешенный подход к решению проблем позволит избежать конфликтов, отказаться от авантюрных поступков, сохранив дружеские и деловые отношения.

"На неделе с 7 по 13 мая Луна продолжит убывать. Категоричность приведет к конфликтам и необдуманным покупкам. Эксцентричные поступки способны разрушить деловые и личные отношения. При этом вдохновение подвигнет на развитие творческих проектов и романтичные поступки ради любимого человека", — отметил астролог.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.