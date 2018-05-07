Дидык о том, как правильно есть мясо, чтобы преждевременно не постареть

В эфире Sputnik Молдова Екатерина Дидык объяснила, что это вовсе не означает, что, достигнув 30-летнего рубежа, человек должен тотально себя ограничивать в еде. Просто нужен контроль.

"Мясо имеет ряд своих негативных влияний. Оно закисляет, бродит, гниет в организме и содержит некие токсины. Поэтому есть смысл его дозировать, особенно после тридцати лет. В принципе, я поддерживаю людей, которые отказываются от мяса и отдают предпочтение рыбе, молочным продуктам", — отметила эксперт.

О том, как минимизировать вред мяса, слушайте в аудиоподкасте.