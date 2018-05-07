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Владимир Терехов
© Sputnik /

Терехов: уход США с Корейского полуострова будет контрпродуктивным

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США длительное время служат инструментом безопасности Южной Кореи, и власти Южной Кореи не обрадовались бы, если бы Америка "исчезла" с их территории, считает эксперт Владимир Терехов.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Терехов прокомментировал историческую встречу лидеров Северной и Южной Кореи.

"Конечно, все боятся резких изменений. Это свойственно человеческой натуре. За 60 лет южные корейцы привыкли находиться под ядерным зонтиком США, как и японцы", — заявил эксперт.

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© Пресс-служба Президента узбекистана
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Напомним, президент Республики Южная Корея Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели историческую встречу на южнокорейской территории. Особо следует отметить, что это первое с 1953 года посещение главой Северной Кореи своей южной страны-соседки, где, по разным данным, достигнут ряд договоренностей по жизненно важным вопросам двусторонних отношений.

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