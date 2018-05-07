Терехов: уход США с Корейского полуострова будет контрпродуктивным

США длительное время служат инструментом безопасности Южной Кореи, и власти Южной Кореи не обрадовались бы, если бы Америка "исчезла" с их территории, считает эксперт Владимир Терехов.
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Терехов прокомментировал историческую встречу лидеров Северной и Южной Кореи.
Терехов: в переговорах двух Корей есть закулисные игроки
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"Конечно, все боятся резких изменений. Это свойственно человеческой натуре. За 60 лет южные корейцы привыкли находиться под ядерным зонтиком США, как и японцы", — заявил эксперт.
Напомним, президент Республики Южная Корея Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели историческую встречу на южнокорейской территории. Особо следует отметить, что это первое с 1953 года посещение главой Северной Кореи своей южной страны-соседки, где, по разным данным, достигнут ряд договоренностей по жизненно важным вопросам двусторонних отношений.
Столичные власти планируют благоустроить прилегающую территорию, создать аллею, реконструировать фонтаны и вернуть стоявший здесь ранее памятник Бердаху, который был в свое время перенесен в студенческий городок.
Власти узбекской столицы внимательно изучили предложенные организаторами варианты шествия, но из-за большого количества мероприятий 9 мая, а также из соображений безопасности и удобства для горожан предложили поздравить живущих в Ташкенте ветеранов, не устраивая многотысячных акций.