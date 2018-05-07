Сафаров: перенос памятника семье Шамахмудовых — подарок для ветеранов

Историк, публицист, общественный деятель Марат Сафаров поделился своим мнением на тему того, почему возвращение памятников в Ташкенте на их первоначальное место — позитивная тенденция.

В Ташкенте по инициативе Шавката Мирзиёева на прежнее место вернется памятник семье Шамахмудовых — он будет установлен на площади перед дворцом искусств "Истиклол", который также в скором времени сменит название на дворец Дружбы народов.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: героизм поступка семьи Шамахмудовых все возрастает

"В военные годы узбекский народ принял в своих домах людей разных национальностей, и, конечно же, национальный вопрос никакого значения тогда не играл. Люди спаслись и нашли благодатную эту землю. И то, что памятник перенесли на историческое законное место, — это подарок не только ветеранам, живущим в Узбекистане, но и нам", — рассказал Сафаров корреспонденту Sputnik Узбекистан.

По словам эксперта, после распада СССР определенные изменения в отношении к исторической памяти наблюдалось на постсоветском пространстве и часто приобретали очень неприятные для России формы, но отрицания самого факта участия народов Центральной Азии в Великой Отечественной войне никогда не происходило.