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Сафаров Марат, архивное фото
© sputnik

Сафаров: перенос памятника семье Шамахмудовых — подарок для ветеранов

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Историк, публицист, общественный деятель Марат Сафаров поделился своим мнением на тему того, почему возвращение памятников в Ташкенте на их первоначальное место — позитивная тенденция.

В Ташкенте по инициативе Шавката Мирзиёева на прежнее место вернется памятник семье Шамахмудовых — он будет установлен на площади перед дворцом искусств "Истиклол", который также в скором времени сменит название на дворец Дружбы народов.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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"В военные годы узбекский народ принял в своих домах людей разных национальностей, и, конечно же, национальный вопрос никакого значения тогда не играл. Люди спаслись и нашли благодатную эту землю. И то, что памятник перенесли на историческое законное место, — это подарок не только ветеранам, живущим в Узбекистане, но и нам", — рассказал Сафаров корреспонденту Sputnik Узбекистан.

По словам эксперта, после распада СССР определенные изменения в отношении к исторической памяти наблюдалось на постсоветском пространстве и часто приобретали очень неприятные для России формы, но отрицания самого факта участия народов Центральной Азии в Великой Отечественной войне никогда не происходило.

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Теги:
памятник, Ташкент



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    Я с проверкой!

    Премьер Кыргызстана отправился на юг страны проверять работу чиновников, в том числе качество реконструкции аэропорта в Джалал-Абаде.

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