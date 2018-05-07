Куртов о том, почему Узбекистан пока не станет лидером в Центральной Азии

Политолог, историк и ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов рассказал, возможна ли конкуренция между Узбекистаном и Казахстаном, а также к чему она может привести.

По мнению эксперта, персональная конкуренция между Назарбаевым и Мирзиёевым на данном этапе маловероятна, а в экономической сфере Казахстан пока выглядит гораздо сильнее.

"Конкуренция это не всегда плохо, особенно, если речь идет об экономическом соперничестве. Но ранее между Ташкентом и Астаной существовало персональное противостояние двух лидеров, что пагубно отражалось на отношения двух стран. Сейчас такого не наблюдается, а новый узбекский лидер демонстрирует открытую внешнюю политику, построенную на принципах добрососедства", — подчеркнул Куртов.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев обсудил сотрудничество с Назарбаевым и зампремьера Казахстана

В то же время он добавил, что несмотря на большинство решенных и решаемых сегодня проблем остаются сложные вопросы, для разрешения которых потребуется гораздо больше времени.

Говоря о лидирующий роли Шавката Мирзиёева, эксперт заметил, что несмотря на очевидные успехи и прогрессивные инициативы Ташкенту пока сложно тягаться со своим северным оседом по ряду показателей.

"Да, у Узбекистана есть демографическое преимущество, но одного этого мало. Вместе с плюсами большая численность населения влечет и дополнительные расходы и обязательства. Этих людей нужно кормить, одевать и обеспечивать работой. С этим пока в Узбекистане не все хорошо. В этом смысле Казахстан выглядит более привлекательно, учитывая меньшее население и значительные природные ресурсы", — подчеркнул Куртов.

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