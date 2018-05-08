Жаров о том, почему Путин популярен среди европейцев

По данным опроса, проведенного французской компанией Ifop, более трети немцев, французов и итальянцев считают президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

© Sputnik / Более трети французов и немцев считают Путина самым сильным лидером в мире

По словам политолога Максима Жарова, такая популярность Путина в странах ЕС связана с тем, что главу России считают независимым и свободным президентом.

"Основные СМИ Запада демонизируют Россию и Путина. Но президент РФ — альтернативный политик для большинства европейцев. Он олицетворяет силу и независимость. По сравнению со многими лидерами европейских стран Путин выглядит более независимым и свободным, это привело к тому, что его популярность в Европе весьма высока", — сказал Максим Жаров радио Sputnik.

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