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Бахтиёр Эргашев
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Эргашев: Центральную Азию способны объединить лишь транзитные проекты

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Директор ташкентского центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев полагает, что через 15-20 лет Центральная Азия может стать не только региональным евразийским лидером, но и ведущим игроком на мировой политической карте.

Однако в настоящее время, подчеркнул эксперт, над общими интеграционными проектами пока преобладают двусторонние контакты, а вместо сотрудничества наблюдается конкуренция.

"Я давно говорил, что интеграция в Центральной Азии может начаться с общих транзитных проектов. Пока же страны реализуют свои национальные интересы, порой противоречащие друг другу, и мешают общему развитию. Но сейчас работа по их совмещению и взаимодополнению началась. Уверен, что стомиллионная Центральная Азия лет через 15-20 лет станет одним из ведущих регионов не только в Евразии, но и во всем мире, определив свои отношения с тремя ведущими центрами силы — Россией, США и Китаем", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что у региона огромный потенциал, как демографический, так и энергетический, который необходимо использовать рационально и на благо всем странам.

Подробный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Бахтиер Эргашев, Центральная Азия, Узбекистан, Международная политика



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