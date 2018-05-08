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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Foto: РИСИ ТВ

Фитин о суете вокруг ядерной сделки с Ираном

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Ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном комментирует эксперт РИСИ Владимир Фитин.

На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал большой архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

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"Последовавшие комментарии показали, что информация израильской разведки — далеко не уникальное открытие. Дело в том, что американцы и ранее говорили, что работа по созданию ядерного оружия действительно велась иранской стороной, но была практически прекращена еще с 2003 года. МАГАТЭ официально заявляло, что с 2009 года не обнаружено никакой активности со стороны Ирана по продолжению этих работ", — сказал эксперт.

На Россию и европейские страны аргументы США и Израиля не подействовали, утверждает Фитин.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Израиль, Иран, США



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