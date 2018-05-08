Манойло о вложениях ОАЭ в Узбекистан: им просто куда-то надо девать деньги

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло рассказал о том, почему ОАЭ решили инвестировать в Узбекистан.

Накануне президент Узбекистана провел встречу с министром по делам президента ОАЭ Мансуром бин Аль Нахаяном, в ходе которой обсудил сотрудничество двух стран в нефтегазовой и химической сферах.

По мнению Манойло, интерес саудитов к Узбекистану понятен и объясняется стратегическим положением этой центральноазиатской республики и вниманием к ней со стороны США.

"Не могу точно сказать по поводу перспектив в нефтегазовой сфере, но очевидно, что у саудитов очень много денег и их нужно во что-то вкладывать, иначе они протухнут. Деньги без движения быстро портятся, теряют ценность, поэтому любые инвестиционные процессы интересны ОАЭ", — пояснил политолог.

Кроме того он видит в этом и стратегическую ставку — опередить в Узбекистане американцев или сделать что-то в пику им, не потеряв такого важного со всех точек зрения партнера в Центральной Азии.