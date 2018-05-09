Линкявичус о литовском порте: для Узбекистана лучших ворот в Европу не найти

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус рассказал о перспективах сотрудничества с Узбекистаном и о транспортно-логистическом потенциале страны.

По словам главы внешнеполитического ведомства,у двух стран огромный потенциал, который надо использовать активнее.

"В третьем квартале этого года мы планируем собрать заседание межправкомиссии и обсудить все вопросы нашего сотрудничества. Прежде всего они касаются транспорта и логистики. а также сферы сельского хозяйства, производства медицинского оборудования и IT. Есть куда двигаться и в сфере образования, пока очень мало студентов учатся в нашей стране", — подчеркнул глава литовского МИД.

По его словам, единственный в регионе незамерзающий порт — это лучшие ворота для выхода узбекских товаров в западную и северную Европу.

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