Лещенко: чту солдатский подвиг и поклоняюсь ему

Знаменитый певец уверен в том, что День Победы — большой праздник для всех поколений, но особенно этот день дорог тем, кто помнит войну и лично пережил военную летопись.
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В день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне исполнитель песни "День Победы", народный артист России Лев Лещенко вспоминает послевоенное детство и поздравляет ветеранов с праздником.
Знаменитый певец уверен в том, что День Победы — большой праздник для всех поколений, но особенно этот день дорог тем, кто помнит войну и лично пережил военную летопись.
Подробнее слушайте в нашем подкасте.
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.
В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.