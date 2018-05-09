Лещенко: чту солдатский подвиг и поклоняюсь ему

В день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне исполнитель песни "День Победы", народный артист России Лев Лещенко вспоминает послевоенное детство и поздравляет ветеранов с праздником.

"Дорогие ветераны, вы подарили нам мир, свободу и благополучную жизнь. И сегодня, в эти праздничные дни мы, конечно, вспоминаем тех, то не дожил до этого праздничного дня. И желаем счастья, здоровья, процветания и благополучия живущим сегодня ветеранам. Я, как ребенок военных лет, особенно чту и поклоняюсь солдатскому подвигу. Наши ветераны — фундамент нашей жизни, и пока вы с нами, все будет прекрасно", — сказал артист в интервью радио Sputnik Беларусь

Знаменитый певец уверен в том, что День Победы — большой праздник для всех поколений, но особенно этот день дорог тем, кто помнит войну и лично пережил военную летопись.

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