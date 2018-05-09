Мальцев: у Запада не получится политизировать акцию "Бессмертный полк"

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Денис Мальцев считает, что акция "Бессмертный полк" не политизирована и политизировать ее не получится, как бы этого не хотелось отдельным силам.

"В отличие от узкоакадемических дискуссий, народная инициатива труднее поддается искажениям. Когда люди идут с портретами своих предков, им сложнее навязать "идеологически верные" теории о том, кто к кому пришел с войной и, кто в ней победил", — отметил историк.

Эксперт также отметил, что Западу сложно препятствовать подобным акциям, так как в шествиях принимают участие граждане стран антигитлеровской коалиции, порой никак не связанные с Россией.

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