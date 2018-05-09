Мальцев: у Запада не получится политизировать акцию "Бессмертный полк"

Эксперт также отметил, что Западу сложно препятствовать подобным акциям, так как в шествиях принимают участие граждане стран антигитлеровской коалиции, порой никак не связанные с Россией.
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Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Денис Мальцев считает, что акция "Бессмертный полк" не политизирована и политизировать ее не получится, как бы этого не хотелось отдельным силам.
Эксперт также отметил, что Западу сложно препятствовать подобным акциям, так как в шествиях принимают участие граждане стран антигитлеровской коалиции, порой никак не связанные с Россией.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
Торжественный салют в честь 73-й годовщины победы над фашизмом озарит ташкентское небо в 21.00.
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Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.
В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.