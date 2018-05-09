Мирзиёев о семье Шамахмудова: народ Узбекистана всегда был и остается таким

В своем праздничном обращении глава государства поблагодарил участников войны за их подвиг и нынешнее мирное небо.

"В вашем лице поздравляю всех узбекистанцев, доблестно сражавшихся на полях Второй мировой войны и стойко переживших тяготы в тылу. На фронт ушли полтора миллиона узбекистанцев, а домой вернулся лишь каждый третий. Несмотря на тяготы войны, Ташкент принял 200 тысяч детей из фронтовых регионов страны, разделив с ними свой хлеб и кров, подарив им свою любовь. Подвиг кузнеца Шамахмудова — это пример для всего мира, каков узбекский народ. И он всегда таким был и останется таким", — заявил президент под аплодисменты собравшихся.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев объяснил, почему памятник семье Шамахмудова вернулся на место

Шавкат Мирзиёев также назвал торжеством справедливости возвращение памятника семье Шамахмудовых на историческое место и переименование площади, дворца и станции метро в прежнее — "Дружба народа".

В заключении президент заверил, что забота о живущих ныне ветеранах и тружениках тыла — один из главных приоритетов государства и все люди старшего поколения будут обеспечены всем необходимым.