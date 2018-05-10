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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© Sputnik / Владимир Федоренко

Джабаров: в мире прекрасно понимают, кто победил фашизм

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Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал о своем отношении к фальсификации итогов Второй мировой войны.

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Любые попытки дискредитировать или фальсифицировать итоги Второй мировой войны, попытки приравнять нацизм к сталинизму делаются с одной целью — ради того, чтобы украсть нашу Победу, которая досталась дорогой ценой", — сказал Джабаров в эфире радио Sputnik.

По его словам, до середины 80-х годов казалось, что темы "Кто победил фашизм?" и "Кто разгромил нацизм?" закрыты, что и так все ясно, что в Европе и в мире все прекрасно это понимают.

"Из-за этого мы ослабили работу по воспитанию нашего молодого поколения. И теперь выросло целое поколение, для которого итоги этой войны уже не святы. По сути, в каждой семье бывшего Советского Союза кто-то воевал и трудился в тылу", — отметил Джабаров.

Подробнее слушайте в нашей аудиоверсии.

Теги:
фашизм, ВОВ



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