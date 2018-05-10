16:24 10 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 34°C
Прямой эфир
Поиск
Николай Дрига
© Foto : Из личного архива Николая Дриги

Дрига: Солнечное электричество уже сейчас дешевле использования розеток

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0

Эксперт Николай Дрига специально для Sputnik.Узбекистан прокомментировал планы канадской компании SkyPower по строительству в Узбекистане солнечной электростанции.

 

В мае стало известно о планах канадской компании SkyPower по строительству в Узбекистане солнечной электростанции. Организация уже анонсировала прямые инвестиции в размере 1,3 миллиарда долларов.

Об эффективности использования солнечных батарей и их перспективах в Узбекистане Sputnik.Узбекистан рассказал эксперт по солнечной энергетике Николай Дрига.

Эмблема Росатома, архивное фото
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
"Росатом" обсуждает с Узбекистаном строительство атомной электростанции

"По поводу солнечной энергии многие до сих пор считают, что это очень дорого, что у нее долгий срок окупаемости. Я могу развеять эти убеждения: солнечное электричество уже сейчас дешевле использования розеток. В ряде мест в Узбекистане солнечные батареи экономически оправданны и совершенно эффективны, особенно в составе гибридных солнечных электростанций, совместно работающих с сетью", — заявил Николай Дрига.

По его словам, пока Узбекистан отстает от других стран в использовании солнечной энергии и из-за этого теряет доходы. Строительство первой солнечной электростанции позволит решить эту проблему.

Теги:
энергетика, Солнечная энергия, Узбекистан, Энергетика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Меджид Гулиев
    Без слов

    Столетний ветеран прошел войну, зная по-русски только два слова – "да" и "нет". О его боевом пути – в материале Sputnik Азербайджан.

  • Соседи признают, что с комфортным проживанием есть вопросы, хотя на женщину, страдающую накопительством, они не сердятся
    Один против всех

    Минчанин четыре года воюет с мусором, который тащит во двор и в подъезд его соседка, но встречает непонимание у других жильцов.

  • Отдых туристов в Абхазии
    "Курортный" подарок

    Ко Дню Победы курорт "Пицунда" и местные власти выплатили 10 тысяч рублей каждому ветерану, проживающему в курортном городе.

  • Активисты требуют отставки мэра столицы, Тарона Маргаряна (10 мая 2018). Ереван
    "Тарон, уйди!"

    Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана – они требуют отставки главы города и роспуска Совета старейшин.

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Латвия помнит

    Более 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Риге и 15 тысяч – в "Бессмертном полку" несмотря на рабочий день.

  • Памятный орден и георгиевская ленточка на лацкане ветерана Великой Отечественной войны
    Борьба с символом

    Депутаты литовского Сейма предлагают законодательно запретить георгиевскую ленточку в республике

  • Акция Бессмертный полк в Кишиневе
    "Двойной" праздник

    В Молдове уже второй год подряд объединяют День Победы и День Европы - зачем это делается, и как к этом относятся граждане республики?

  • Эстонский военнослужащий в Мали
    Помощь идет!

    Эстонцы помогут Франции навести порядок в Африке – парламент балтийской республики разрешил отправить в Мали 50 военнослужащих.

  • Выставка Не стыдитесь наших лиц
    "Не стыдитесь наших лиц"

    Во Владикавказе открылась уникальная фотовыставка, посвященная осетинам, погибшим в немецких концентрационных лагерях.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Президент Узбекистана поздравляет ветерана Второй мировой войны
Нам нужна одна победа: как в Узбекистане отпраздновали 9 Мая
На подходе к Крымскому мосту испытали беспилотные автомобили
Сами отвезут: рядом с Крымским мостом испытали беспилотные автомобили
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054