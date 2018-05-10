Дрига: Солнечное электричество уже сейчас дешевле использования розеток

В мае стало известно о планах канадской компании SkyPower по строительству в Узбекистане солнечной электростанции. Организация уже анонсировала прямые инвестиции в размере 1,3 миллиарда долларов.

Об эффективности использования солнечных батарей и их перспективах в Узбекистане Sputnik.Узбекистан рассказал эксперт по солнечной энергетике Николай Дрига.

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT "Росатом" обсуждает с Узбекистаном строительство атомной электростанции

"По поводу солнечной энергии многие до сих пор считают, что это очень дорого, что у нее долгий срок окупаемости. Я могу развеять эти убеждения: солнечное электричество уже сейчас дешевле использования розеток. В ряде мест в Узбекистане солнечные батареи экономически оправданны и совершенно эффективны, особенно в составе гибридных солнечных электростанций, совместно работающих с сетью", — заявил Николай Дрига.

По его словам, пока Узбекистан отстает от других стран в использовании солнечной энергии и из-за этого теряет доходы. Строительство первой солнечной электростанции позволит решить эту проблему.