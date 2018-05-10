20:06 10 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 34°C
Прямой эфир
Поиск
Политолог Александр Коньков
Из личного архива Александра Конькова

Коньков: США заинтересовались СМИ Узбекистана из-за смены власти

Радио
Получить короткую ссылку
60 0 0

Российский политолог прокомментировала намерения Штатов повлиять на "медиаграмотность" жителей Центральной Азии.

 

Соединенные Штаты Америки выделили 15 миллионов долларов для развития "независимых" СМИ в Центральной Азии. Так они намерены повысить "медиаграмотность" жителей региона.

О причинах интереса США к средствам массовой информации Узбекистана, Таджкистана и Казахстана рассказал политолог Александр Коньков.

"С Узбекистаном ситуация сложилась интересная. С одной стороны, Узбекистан — это самая населенная страна региона (более 25 миллионов человека), с другой — именно в последние месяцы, в текущей обстановке Узбекистан проявляет особый интерес как к процессам в регионе, так и вне его.Сильно повлиял и визит Шавката Мирзиёева в прошлом году в Россию. Большую роль в отношении США к республике сыграла смена власти", — рассказал Александр Коньков.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на президентских выборах в декабре 2016 года.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik.

Теги:
президент Узбекистана, СМИ, Центральная Азия, США, Международная политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Меджид Гулиев
    Без слов

    Столетний ветеран прошел войну, зная по-русски только два слова – "да" и "нет". О его боевом пути – в материале Sputnik Азербайджан.

  • Соседи признают, что с комфортным проживанием есть вопросы, хотя на женщину, страдающую накопительством, они не сердятся
    Один против всех

    Минчанин четыре года воюет с мусором, который тащит во двор и в подъезд его соседка, но встречает непонимание у других жильцов.

  • Отдых туристов в Абхазии
    "Курортный" подарок

    Ко Дню Победы курорт "Пицунда" и местные власти выплатили 10 тысяч рублей каждому ветерану, проживающему в курортном городе.

  • Активисты требуют отставки мэра столицы, Тарона Маргаряна (10 мая 2018). Ереван
    "Тарон, уйди!"

    Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана – они требуют отставки главы города и роспуска Совета старейшин.

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Латвия помнит

    Более 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Риге и 15 тысяч – в "Бессмертном полку", несмотря на рабочий день.

  • Памятный орден и георгиевская ленточка на лацкане ветерана Великой Отечественной войны
    Борьба с символом

    Депутаты литовского Сейма предлагают законодательно запретить георгиевскую ленточку в республике

  • Акция Бессмертный полк в Кишиневе
    "Двойной" праздник

    В Молдове уже второй год подряд объединяют День Победы и День Европы - зачем это делается, и как к этом относятся граждане республики?

  • Эстонский военнослужащий в Мали
    Помощь идет!

    Эстонцы помогут Франции навести порядок в Африке – парламент балтийской республики разрешил отправить в Мали 50 военнослужащих.

  • Выставка Не стыдитесь наших лиц
    "Не стыдитесь наших лиц"

    Во Владикавказе открылась уникальная фотовыставка, посвященная осетинам, погибшим в немецких концентрационных лагерях.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Снайпер на огневой позиции в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Наступил мир: вывод боевиков из лагеря палестинских беженцев Ярмук
Барханный кот попал в объектив ловушки
Король пустыни: скрытая камера сняла ночные похождения барханного кота
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054