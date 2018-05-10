Коньков: США заинтересовались СМИ Узбекистана из-за смены власти

Коньков: США намерены влиять на политику в Центральной Азии через СМИ /

Соединенные Штаты Америки выделили 15 миллионов долларов для развития "независимых" СМИ в Центральной Азии. Так они намерены повысить "медиаграмотность" жителей региона.

О причинах интереса США к средствам массовой информации Узбекистана, Таджкистана и Казахстана рассказал политолог Александр Коньков.

"С Узбекистаном ситуация сложилась интересная. С одной стороны, Узбекистан — это самая населенная страна региона (более 25 миллионов человека), с другой — именно в последние месяцы, в текущей обстановке Узбекистан проявляет особый интерес как к процессам в регионе, так и вне его.Сильно повлиял и визит Шавката Мирзиёева в прошлом году в Россию. Большую роль в отношении США к республике сыграла смена власти", — рассказал Александр Коньков.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на президентских выборах в декабре 2016 года.

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